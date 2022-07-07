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Підійшли на підводних носіях – ССО про подробиці спецоперації «Зміїний»

7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого ССО ЗС України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи, вони подали сигнал для продовження операції.

Четвер, 7 липня 2022, 21:58
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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.

Після виходу на плато острова група оглянула місцевість, зафіксувала та зібрала дані про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.

Окрім цього, під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО ЗС України.

У пресслужбі зазначили, що у той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку  Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни завдали ракетного удару по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі, неушкодженою, повернулася на базу.

“Планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також, до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України”, – йдеться у повідомленні Генштабу.

  • Підійшли на підводних носіях – ССО про подробиці спецоперації «Зміїний»

  • Підійшли на підводних носіях – ССО про подробиці спецоперації «Зміїний»

  • Підійшли на підводних носіях – ССО про подробиці спецоперації «Зміїний»

  • Підійшли на підводних носіях – ССО про подробиці спецоперації «Зміїний»

Підійшли на підводних носіях – ССО про подробиці спецоперації «Зміїний» // 4 фото

Теги: SSO, операція "Зміїний", російсько-українська війна, спецпризначенці

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