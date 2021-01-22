Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця самостійно веде переговори з декількома виробниками про закупівлю вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

“Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини проти коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян“, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету. Кличко нагадав, що “в Україну поки жодна з вакцин не надійшла”, а Київ – багатомільйонне місто, де “вірус поширюється найбільшими темпами”.

“Ми повинні упередити поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ, правоохоронців, рятувальників та інших”, – розповів мер столиці.

За словами Кличка, у влади столиці вже є попередні домовленості з деякими виробникам.

Він запевнив, що в Києві готова інфраструктура для проведення вакцинації (є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а для фахівців централізовано проведуть навчання).

Кличко зазначив, що Київ “буде закуповувати вакцину напряму, у виробників”. Вакцина буде застосовуватися “виключно безкоштовно і для визначених категорій людей”.

“Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість. А сьогодні я подаю на розгляд депутатів (Київради, – ред.) проект рішення про внесення змін до програми “Здоров’я киян” на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину та вакцинувати зазначені категорії киян”, – додав Кличко.

Після цього він у прямому ефірі підписав розпорядження.

(На відео – з 9:10)