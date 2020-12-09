Підкомітет комітету з питань бюджету підтримав наданий урядом проєкт державного бюджету на наступний рік. Закладених на медицину коштів замало. Дефіцит становить майже 100 млрд гривень.

Про це повідомила у Facebook депутатка фракції “Голос”, членкиня комітету з питань здоров’я Ольга Стефанишина.

Стефанишина повідомила, що у середу, 9 грудня, відбулося чергове засідання підкомітету комітету з питань бюджету, який опрацьовує перед другим читанням урядовий варіант держбюджету на 2021 рік.

Раніше МОЗ та НСЗУ заявляли про те, що закладених у ньому грошей на медицину недостатньо, аби покрити ряд статей. Утім, як інформує нардеп, підкомітет підтримав бюджет, і на засіданні представників МОЗ не було.

“І знаєте, там не було жодного представника МОЗ і міністра Максима Степанова, який би мав відстоювати гідні видатки на медицину і зарплати лікарям. Натомість був Мінфін, який, як завжди, категорично проти”, — пише Стефанишина.

За словами депутатки, з тим обсягом коштів, який пропонується, вже навесні будуть припинені виплати доплат. Крім того, позначиться й значний брак коштів на боротьбу з коронавірусом та надання інших медпослуг за програмою медгарантій.

“Загалом картина така: десь у березні через відсутність фінансування припиниться будь-яка медична допомога і виплати медикам 300% на боротьбу з COVID-19. Бо в проєкті бюджету дефіцит в програмі COVID-19 у 23 млрд гривень. Напевно, наш уряд вірить, що COVID-19 таки випарується сам собою. Ну , а медики… що вони їм. Також у бюджеті є дефіцит у 80 млрд гривень на інші послуги в Програмі медичних гарантій. Вони потрібні, щоб зменшити катастрофічні витрати пацієнтів на лікування”, — зауважує нардеп.

Парламентарка наголошує, що якщо НСЗУ не отримає необхідних коштів, вона не матиме змоги підвищити тарифи на надання послуг та запровадити доплати лікарям, підвищити заробітні плати. Також НСЗУ доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики раку.

Депутатка розкритикувала міністра Степанова за те, що МОЗ та міністр особисто не бере участі в обговоренні проєкту бюджету, хоча і висловлює невдоволення ним.

“Продовжуємо вимагати додаткових 102 мільярди на Програму медичних гарантій. Наступний раунд — бюджетний комітет”, — підсумувала нардеп.

Як сповіщалося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік, тепер законопроєкт передали до Верховної Ради.

В оновленому проєкті бюджету на НСЗУ передбачені витрати в розмірі 123,65 млрд гривень. Цих грошей, запевняють в НСЗУ, не буде достатньо, аби покрити певні важливі статті витрат. Йдеться про вакцинацію, доплати та збільшення зарплат лікарям, оплату лікування хворих на коронавірус тощо.

Видатки на МОЗ становлять в оновленому проєкті бюджету становлять 159 млрд гривень (це на 4 млрд більше, ніж пропонували для першого читання).

Очільник МОЗ Максим Степанов запевняв, що цих грошей недостатньо і міністерство наполягатиме на виділені суми вдвічі більше. “Ми наполягаємо на тих цифрах, які ми розрахували у своєму бюджетному запиті. Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень на фінансування медицини. Це та сума, яка необхідна, щоб нас дійсно лікували… Я не підтримав той бюджет, який був проголосований на засіданні уряду, тому що загальна сума на медицину замість 296 мільярдів гривень 159 мене не влаштовує…”, — заявляв Степанов на брифінгу 1 грудня.