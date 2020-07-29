Підконтрольні ФСБ РФ хакери атакували представництво президента в Криму

Про це повідомила пресслужба відомства.
“В рамках міжвідомчої співпраці та координації Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Головним управлінням СБУ в АР Крим знешкоджено та усунуто цілеспрямовану кібератаку на Представництво, організовану хакерським угрупуванням, підконтрольним ФСБ РФ”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність Представництва.
В СБУ додали, що представництво і Головне управління відомства в Криму продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації.
- 26 липня Національний координаційний центр кібербезпеки виявив витік даних з сервісу Cloudflare.