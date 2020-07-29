Підконтрольні ФСБ РФ хакери атакували представництво президента в Криму

Служба безпеки України заявила, що підконтрольні ФСБ РФ хакери намагалися отримати інформацію про діяльність представництва президента України в Криму.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“В рамках міжвідомчої співпраці та координації Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Головним управлінням СБУ в АР Крим знешкоджено та усунуто цілеспрямовану кібератаку на Представництво, організовану хакерським угрупуванням, підконтрольним ФСБ РФ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність Представництва.

В СБУ додали, що представництво і Головне управління відомства в Криму продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації.