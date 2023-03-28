The Capital, під керівництвом засновника компанії Костянтина Пісаренко, перемогло в номінації “Агентство з 5-20 філіалами” на International Property Awards – міжародній премії, де нагородами відзначаються найвищі досягнення компаній, що працюють у всіх секторах сфери нерухомості.

Зокрема, діяльність The Capital оцінювали за такими параметрами: знання мов, години роботи, фотографії офісу зовні та всередині, візитні картки, корпоративні брошури, письмові відгуки, зразки клієнтських угод.

Для компанії це не просто ще одна перемога, шлях до якої був наповнений пошуком нових рішень, досягненням командних цілей, зростанням у вигляді відкриття двох нових філіалів у Дубаї та Варшаві, розширенням команди, отриманням вдячних відгуків від клієнтів, а знак того, що попри війну The Capital, як і сама Україна, може вистояти та пройти через складні часи, підкорити нові вершини та адаптуватися до змін. Це спільний внесок у розбудову бренду України, про який має дізнаватися якомога більше людей з різних куточків світу.

Серед широкого кола країн-учасників міжнародне журі виділило The Capital, відзначивши таким чином винятковий комплексний сервіс компанії.

Як стверджує засновник агентства Костянтин Писаренко, наступною сходинкою стане отримання титулу кращої агенції світу.

“Ми змогли оминути тих, кому програли минулого року – французів! Незважаючи на те, що нашим головним конкурентом була Іспанія, нам вдалося перемогти та стати найкращими в Європі. Зараз ми сповнені сил для боротьби за звання кращої агенції світу і готові виводити Україну на більш високий рівень, тримати свій професійний фронт та боротися за нові титули. Наша перемога – це частина великої перемоги, яка чекає на Україну найближчим часом. Ми віримо в це!”, – розповідає Костянтин Писаренко.

Вручення нагороди відбулося 2 лютого в готелі Savoy у Лондоні.

Варто зазначити, що це не перша нагорода, яку компанія здобула на міжнародній арені.

Раніше The Capital встигла отримати титул найкращого агентства нерухомості України 2022-2023, 5 зірок у категоріях Real Estate Agency 5-20 Offices Ukraine та Real Estate Website Ukraine, а також статус Award Winner у категорії Real Estate Agency Marketing Ukraine.

Довідка про компанію

T.H.E. Capital — агенція преміальної нерухомості України з філіалами у Варшаві та ОАЕ.

Пропонуючи європейський сервіс, персоналізований підхід, зберігаючи конфіденційність та пропонуючи кращі пропозиції на ринку преміум нерухомості, компанія продовжує підтверджувати звання лідерів у сфері нерухомості.

T.H.E. Capital надає ряд послуг, серед яких: купівля, продаж, оренда квартири бізнес-класу або комерційного приміщення.

Перевагою компанії є чітке розуміння особливостей роботи з нерухомістю преміум-класу.