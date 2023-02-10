Працівники Служби безпеки України повідомили про підозру двом поплічникам гауляйтера Володимира Сальдо. Серед них — ексголова правління місцевого текстильного комбінату Сергій Рибачок та депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Разумний.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

Зазначається, що спецслужбовці зібрали обґрунтовані докази вини ще двох керівників окупаційної “адміністрації” у тимчасово захопленій росіянами частині Херсонської області.

Один з них – ексголова правління місцевого текстильного комбінату Рибачок, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав росіян. Після окупації обласного центру він добровільно вступив до лав окупаційної адміністрації.

Там за особистої протекції гауляйтера Володимира Сальдо його призначили так званим “першим заступником міського голови” Херсона. Щоби замаскуватися, підозрюваний вигадав собі псевдонім Ушинський Семен Анатолійович, яким підписував “розпорядчі” документи окупаційного “органу”.

Зокрема, це стосувалося “передачі” у власність країни-агресора більшості місцевих промислових підприємств, лікарень, банків та об’єктів енергетики, – додали у спецслужбі.

“Однак, під час звільнення Херсона колаборант втік разом з іншими поплічниками рашистів на лівий берег річки Дніпро. Під час обшуків в офісному приміщенні та за адресою проживання фігуранта правоохоронці виявили документи із доказами його співпраці з окупантами. Також співробітники СБУ вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси”, – йдеться в повідомленні.

Ще один викритий зловмисник – депутат Генічеської міської ради від забороненої партії “ОПЗЖ” Разумний, який після окупації району погодився очолити окупаційну “адміністрацію”.

Він брав безпосередню участь в організації псевдореферендуму на півдні України та сприяв примусовій паспортизації місцевих жителів. Також колаборант збирав інформацію про учасників руху опору в регіоні та “доповідав” про них до російських каральних органів, – пишуть в СБУ,

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Наразі фігуранти перебувають у тимчасово окупованому Генічеську. Співробітники СБУ знають про місцеперебування підозрюваних і проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності, – запевнили спецслужбовці.