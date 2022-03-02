Про це повідомляє американський телеканал CNN.

19-річний хлопець, який відхилив пропозицію Маска в розмірі $5 000 за видалення його облікового запису в Twitter, нещодавно запустив два нові автоматизовані реєстратори Twitter —  @RUOligarchJets  і  @Putinjet  — після вторгнення Росії в Україну.

Ці два профілі спільно вже зібрали майже 300 000 підписників і забезпечують майже прямі оновлення пересування приватних літаків, зокрема зображення карт місцевостей, на яких вони розташовані.

Свіні повідомив Wall Street Journal, що люди вже давно говорили йому про потребу у  створенні таких акаунтів у Twitter. Запити посилилися після того, як санкції були спрямовані на  найбагатших росіян.

Російські олігархи стикаються з економічним хаосом всередині країни та покаранням з боку Заходу після того, як Путін наказав ввести свої війська в Україну. Сполучені Штати та їхні союзники у відповідь наклали санкції на заможних людей, наближених до Кремля.

“Літаки, які є у цих олігархів, абсолютно божевільні. Найбагатші країни подорожують комерційними літаками, таких як Airbus A319 і Boeing 737. Їхні літаки величезні в порівнянні з іншими літаками”, – наголосив він Bloomberg.