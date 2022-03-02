Студент із Флориди Джек Свіні, який відстежує приватний літак Ілона Маска в Інтернеті, має нову ціль на авіаційну тематику: російських олігархів і мільярдерів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

19-річний хлопець, який відхилив пропозицію Маска в розмірі $5 000 за видалення його облікового запису в Twitter, нещодавно запустив два нові автоматизовані реєстратори Twitter — @RUOligarchJets і @Putinjet — після вторгнення Росії в Україну.

Ці два профілі спільно вже зібрали майже 300 000 підписників і забезпечують майже прямі оновлення пересування приватних літаків, зокрема зображення карт місцевостей, на яких вони розташовані.

Свіні повідомив Wall Street Journal, що люди вже давно говорили йому про потребу у створенні таких акаунтів у Twitter. Запити посилилися після того, як санкції були спрямовані на найбагатших росіян.

Російські олігархи стикаються з економічним хаосом всередині країни та покаранням з боку Заходу після того, як Путін наказав ввести свої війська в Україну. Сполучені Штати та їхні союзники у відповідь наклали санкції на заможних людей, наближених до Кремля.