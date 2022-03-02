Про це повідомляє американський телеканал CNN.
19-річний хлопець, який відхилив пропозицію Маска в розмірі $5 000 за видалення його облікового запису в Twitter, нещодавно запустив два нові автоматизовані реєстратори Twitter — @RUOligarchJets і @Putinjet — після вторгнення Росії в Україну.
Ці два профілі спільно вже зібрали майже 300 000 підписників і забезпечують майже прямі оновлення пересування приватних літаків, зокрема зображення карт місцевостей, на яких вони розташовані.
Свіні повідомив Wall Street Journal, що люди вже давно говорили йому про потребу у створенні таких акаунтів у Twitter. Запити посилилися після того, як санкції були спрямовані на найбагатших росіян.
Російські олігархи стикаються з економічним хаосом всередині країни та покаранням з боку Заходу після того, як Путін наказав ввести свої війська в Україну. Сполучені Штати та їхні союзники у відповідь наклали санкції на заможних людей, наближених до Кремля.
“Літаки, які є у цих олігархів, абсолютно божевільні. Найбагатші країни подорожують комерційними літаками, таких як Airbus A319 і Boeing 737. Їхні літаки величезні в порівнянні з іншими літаками”, – наголосив він Bloomberg.
- Нагадаємо, 19-річний студент із Флориди Джек Суїні відхилив пропозицію у $5000 від американського винахідника та підприємця Ілона Маска за видалення облікового запису у Twitter, котрий відстежує приватний літак мільярдера.
- Через санкції “Сбербанк” Росії зіштовхнувся з аномальним відпливом коштів у своїх дочірніх компаніях в Європі. Компанія вирішила покинути європейський ринок.
- Українським військовим вдалося роздобути декілька таємних документів, які загубили російські загарбники на території України. Серед них – план захоплення України.
- Також російських окупантів зламали психологічно, вони масово втікають або здаються у полон. На війну вже скеровують курсантів військових училищ, оскільки у РФ закінчуються людські ресурси.
- Відомо, що 1 березня на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники.