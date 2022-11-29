Співробітниця музею Діна Листопад перед переїздом до Кропивницького з Ізюма Харківської області сховала від окупантів найцінніше, що було серед експонатів — Євангеліє, якому 300 років.

Про це вона розповіла “Суспільному”.

За даними Ради Нацбезпеки, Ізюм зазнав найбільше авіаударів — 476. Жінка змогла виїхати в березні, а нині працює в краєзнавчому музеї Кропивницького.

“Орки починали масовані обстріли й жоден транспорт не міг потрапити на цю територію. А тут їхав маленький автобус, я вискочила на дорогу”, — розповіла музейниця.

В Ізюмі разом з колегами з місцевого краєзнавчого музею врятували друковане Євангеліє в срібному з позолотою окладі 1707 року, видане гетьманом Іваном Мазепою: “Оклад заслуговує особливої уваги — це срібло з позолотою, в стилі українського бароко. Ми почали ховати найцінніше. По-перше — дорогоцінні метали, потім такі предмети, які мають особливу цінність, в тому числі — це Євангеліє. За всю історію книжкового друку воно випускалося всього двічі”.

Діна розповіла, що довелося зробити, аби Євангеліє не знайшли росіяни: “Ми поставили у вітрину колового огляду книгу, яка трохи її нагадувала. Я вважаю, що мародери та росіяни не помітили різниці й таким чином колекцію вдалося врятувати”. Нині Євангеліє перебуває у сховищі під охороною військових.