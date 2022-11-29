Про це вона розповіла “Суспільному”.
За даними Ради Нацбезпеки, Ізюм зазнав найбільше авіаударів — 476. Жінка змогла виїхати в березні, а нині працює в краєзнавчому музеї Кропивницького.
“Орки починали масовані обстріли й жоден транспорт не міг потрапити на цю територію. А тут їхав маленький автобус, я вискочила на дорогу”, — розповіла музейниця.
В Ізюмі разом з колегами з місцевого краєзнавчого музею врятували друковане Євангеліє в срібному з позолотою окладі 1707 року, видане гетьманом Іваном Мазепою: “Оклад заслуговує особливої уваги — це срібло з позолотою, в стилі українського бароко. Ми почали ховати найцінніше. По-перше — дорогоцінні метали, потім такі предмети, які мають особливу цінність, в тому числі — це Євангеліє. За всю історію книжкового друку воно випускалося всього двічі”.
Діна розповіла, що довелося зробити, аби Євангеліє не знайшли росіяни: “Ми поставили у вітрину колового огляду книгу, яка трохи її нагадувала. Я вважаю, що мародери та росіяни не помітили різниці й таким чином колекцію вдалося врятувати”. Нині Євангеліє перебуває у сховищі під охороною військових.
- Українська влада заявляє, що російське вторгнення в Україну супроводжується руйнуванням і розграбуванням історичних місць і скарбів у промислових масштабах.
- Російські окупанти вивезли з Каховського історичного музею всі фонди. Їх загарбники вивезли на територію тимчасово окупованого Криму.