Про це повідомила народна депутатка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко у Facebook.

Нардепка нагадала, що, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом (КПК), народному депутату (а Петро Порошенко є нардепом) підозру повинен підписувати Генеральний прокурор України або його заступник. Однак, у цьому випадку “сама пані Генпрокурор при цьому самоусунулася, а цей сумнівний листочок підписав один із заступників”.

Ірина Геращенко наголосила, що, згідно зі статтею 482-2 КПК України, “орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України”.

Нардепи надіслали спікеру парламенту Руслану Стефанчуку листа з проханням надати відповідні копії з листа про Петра Порошенка. Як виявилося, їх не було – спікер це особисто підтвердив, хоч від дня підозри минуло значно більше, ніж доба.

“Чергове грубе порушення закону за сфабрикованою проти лідера опозиції справою”, – резюмувала Ірина Геращенко. І додала, що нардепи все фіксують, а факт порушення передали адвокату п’ятого президента Ігорю Голованю.

Юристи з Харківської правозахисної групи знайшли ще одне порушення процедури. Зокрема, підозра Порошенку була підписана 20 грудня 2021 року. А вперше її намагалися вручити 17 грудня 2021 року. Тобто, або тут йдеться про чергове грубе порушення процедури, або про геть іншу підозру, але яку конкретно – незрозуміло.