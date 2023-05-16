Служба безпеки України повідомила про підозру українському бізнесмену Павлу Фуксу у зв‘язку з “масштабними фінансовими махінаціями зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків“. Фукс назвав такі звинувачення безпідставними.

В пресрелізі Служби безпеки йдеться про те, що бізнесмен з 2018 року “незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн”. Також зазначено, що у ході махінацій бізнесмен зі спільниками “отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків”. Завдані державі збитки СБУ оцінюють в суму, що сягає майже 100 млн грн.

Бізнесмен назвав заяву СБУ “безпідставною” та “пов‘язаною виключно з особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур”. Фукс назвав звинувачення “наклепом” і спробою завдати шкоди його діловій репутації. Разом з тим, переконаний бізнесмен, мотиви тут не пов’язані з захистом інтересів держави чи національною безпекою України.

У червні 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) проти Павла Фукса як проти громадянина Росії (з громадянства якої він вийшов ще у 2017 році). Нинішня ж підозра від СБУ повідомлена як громадянину України, хоч Фукс продовжує перебувати під санкціями:

“Особливо хочу звернути увагу на те, що СБУ заявила про повідомлення мені про підозру як громадянину України, чим водночас підтвердила відсутність у мене російського громадянства та знівелювала обґрунтування накладених на мене у червні 2021 року санкцій – нібито через те, що я є громадянином РФ”.

Бізнесмен заявив, що керівництво СБУ та РНБО вводить президента України та українське суспільство “в оману, керуючись власними інтересами, а не інтересами українського суспільства”.