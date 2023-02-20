Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП у підбурюванні міжконфесійної ворожнечі. Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Повідомляється, що митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань.

Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких “patriarchia.ru” та “pravmir.ru”. У цих публікаціях представники країни-агресора нав’язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. Тим самим сприяли загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Зазначено, що під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили: ​комп’ютерну техніку та мобільні телефони; мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач; друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії.

Наголошено, що керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної та релігійної належності. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.