Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що санкції проти кума Путіна та нардепа Віктора Медведчука не пов'язані з кримінальними провадженнями проти нього. Відсутність підозри, за її словами, не демонструє його непричетність до фінансування тероризму.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як відомо, 19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили.

Венедіктова ж заявила, що санкції і кримінальні провадження не пов’язані.

“Санкції, які накладаються, це політико-економічні рішення. Я так само член РНБО. Санкції, які накладаються, вони не мають відношення до кримінальних проваджень. Мухи отдельно, котлеты отдельно”, — сказала вона.

Однак (згідно з частиною 2 статті 1 Закону України “Про санкції”) санкції можуть застосовуватися з боку України щодо:

іноземної держави;

іноземної юридичної особи;

юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента;

іноземців;

осіб без громадянства;

а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Відповідно, громадян України — таким є Медведчук — може стосуватися тільки останній пункт. Але, як раніше юрист Назар Чорний пояснював у коментарі #Буквам, для того, щоб особа вважалася такою, що здійснює терористичну діяльність (такою є, зокрема, фінансування тероризму), щодо неї має набути чинності обвинувальний вирок суду. Тож, як бачимо, зв’язок між санкціями та кримінальними провадженнями безпосередній.

Крім цього, очільниця Офісу генпрокурора зазначила, що провадження щодо фінансування тероризму стосовно Медведчука є, і воно розслідується. Те, що підозри у такому злочині досі не висунули, за її словами, не значить, що “чогось не побачили”.

“Чи є провадження відносно цих осіб по фінансуванню тероризму? Є. Орган досудового розслідування — Державне бюро розслідувань. Чи є інші провадження відносно цих фігурантів? І в Нацполі, і в СБУ, і в НАБУ. […] Фінансування тероризму ще в провадженнях. Вони розслідуються. З будь-якими проєктами будь-яких документів поки органи досудового розслідування не з’являлися. Але це не означає, що хтось там чогось не побачив. Просто зараз підготовлені [підозри] у зовсім інших провадженнях”, — заявила вона.

Нагадаємо, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

13 травня суддя Печерського районного суду Києва В’ячеслав Безпалий відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 300 млн гривень. Однак суд це клопотання відхилив. Медведчук перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 9 липня 2021 року. Венедіктова натякнула, що оскаржуватиме це рішення.