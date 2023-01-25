За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру мешканцю міста Снігурівка за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності, запропонував слідчому СБУ неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Зазначено, що за хабар слідчий мав не вживати заходи для подальшого документування інших протиправних дій підозрюваного, які стали б підставою для зміни раніше повідомленої підозри чи повідомлення додаткової підозри за новими епізодами його дій.

Додається, що під час передачі слідчому першого траншу неправомірної вигоди у сумі 20 тис грн чоловіка було затримано. За клопотанням прокурора стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також повідомлено, що заходи з викриття проводили Миколаївське управління ДВБ НП України та УСБУ в Миколаївській області.