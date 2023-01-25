Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності, запропонував слідчому СБУ неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США за непритягнення його до кримінальної відповідальності.
Зазначено, що за хабар слідчий мав не вживати заходи для подальшого документування інших протиправних дій підозрюваного, які стали б підставою для зміни раніше повідомленої підозри чи повідомлення додаткової підозри за новими епізодами його дій.
Додається, що під час передачі слідчому першого траншу неправомірної вигоди у сумі 20 тис грн чоловіка було затримано. За клопотанням прокурора стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Також повідомлено, що заходи з викриття проводили Миколаївське управління ДВБ НП України та УСБУ в Миколаївській області.
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