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Підозрюваний у «зливі» секретних документів Пентагону Тейшейра заперечує свою причетність

Військовослужбовець Національної повітряної гвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку надсекретних даних американської розвідки через соцмережі, заявив в суді штату Массачусетс, що не визнає себе винним.

Четвер, 22 червня 2023, 19:45
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Джерело: CNN

Як нагадали у виданні, раніше цього місяця 21-річному Тейшейрі було висунуто звинувачення у навмисному зберіганні та поширенні секретної інформації, пов’язаної з національною обороною.

За словами адвокатів підсудного, Тейшейра не підозрював, що секретна інформація, яку він розмістив на Discord, пошириться в Інтернеті. Під час короткого слухання в суді він заявив про свою невинуватість за кожним із шести пунктів федерального обвинувачення.

Наступне слухання призначено на 9 серпня.

Довідка. У Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.

13 квітня ФБР затримало 21-річного Джека Тейшейру — військовослужбовця Національної гвардії США, за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США.

Теги: американська розвідка, витік даних, ВПС США, злив даних, іноземці, суд, Тейшейра, шпигун, Пентагон

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