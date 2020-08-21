Про це Кузьменко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“28 лютого під час проведення однієї з експертиз через адвоката у мене запитали згоду, і я одягла на палець каблучку на пару хвилин – і повернула назад, тому що в ІТТ каблучки заборонені. Одягла я її вже 11 серпня на виході із залу судових засідань після зміни запобіжного заходу на домашній арешт “, – зазначила Кузьменко.

Фото: Facebook Юлії Кузьменко