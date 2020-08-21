Про це Кузьменко повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“28 лютого під час проведення однієї з експертиз через адвоката у мене запитали згоду, і я одягла на палець каблучку на пару хвилин – і повернула назад, тому що в ІТТ каблучки заборонені. Одягла я її вже 11 серпня на виході із залу судових засідань після зміни запобіжного заходу на домашній арешт “, – зазначила Кузьменко.
Фото: Facebook Юлії Кузьменко
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.
- Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
- 21 травня стало відомо, що слідство у справі про вбивство Павла Шеремета змінило текст підозри фігурантам, прибравши слова про “ультранаціоналістичні ідеї” та “велич арійської раси”. Відповідно до нового тексту підозри, організаторами злочину вважаються “невстановлені особи”, а всі раніше заявлені фігуранти справи — його виконавцями.
- Матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.