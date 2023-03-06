У Національному антикорупційному бюро України відповіли на повідомлення про "переслідування" ексголови правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та керівника аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Нагадаємо, що 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України” Андрію Коболєву.

Також 1 березня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.

Разом з цим ВАКС ухвалив вирок та визнав винними колишнього в.о. генерального директора “Міжнародного аеропорту Бориспіль” Євгенія Дихне. За даними слідства, Дихне порушив порядок передачі в оренду майна аеропорту. Він укладав попередні договори оренди без конкурсу за участі Фонду держмайна та за заниженими орендними платежами.

Як повідомляють у пресслужбі, у соціальних мережах та ЗМІ з’явилася інформація про нібито “переслідування” реформаторів. Йдеться про підозри ексміністру інфраструктури, колишньому голові правління НАК “Нафтогаз України” і вирок екскерівникові аеропорту “Бориспіль”.

“Щодо останнього – суд сказав своє слово, дослідивши усі докази, надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Щодо решти – розслідування триває. Водночас ексголові правління Нафтогазу АП ВАКС обрала запобіжний захід, дослідивши матеріали і визнавши висунуту підозру обґрунтованою. Попри це, звинувачення у бік правоохоронців продовжуються”, – пояснюють у пресслужбі.

Наголошено, що НАБУ і САП досліджували дії посадовців виключно щодо їх відповідності законам. Як зазначили у пресслужбі, реформами не можна прикривати порушення закону і завдання збитків державі.

Зазначимо, що український журналіст, політик та військовослужбовець Віктор Трегубов відреагував на пояснення НАБУ на своїй сторінці у Facebook.