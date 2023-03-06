Про це інформує пресслужба НАБУ.
Нагадаємо, що 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України” Андрію Коболєву.
Також 1 березня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.
Разом з цим ВАКС ухвалив вирок та визнав винними колишнього в.о. генерального директора “Міжнародного аеропорту Бориспіль” Євгенія Дихне. За даними слідства, Дихне порушив порядок передачі в оренду майна аеропорту. Він укладав попередні договори оренди без конкурсу за участі Фонду держмайна та за заниженими орендними платежами.
Як повідомляють у пресслужбі, у соціальних мережах та ЗМІ з’явилася інформація про нібито “переслідування” реформаторів. Йдеться про підозри ексміністру інфраструктури, колишньому голові правління НАК “Нафтогаз України” і вирок екскерівникові аеропорту “Бориспіль”.
“Щодо останнього – суд сказав своє слово, дослідивши усі докази, надані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Щодо решти – розслідування триває. Водночас ексголові правління Нафтогазу АП ВАКС обрала запобіжний захід, дослідивши матеріали і визнавши висунуту підозру обґрунтованою. Попри це, звинувачення у бік правоохоронців продовжуються”, – пояснюють у пресслужбі.
Наголошено, що НАБУ і САП досліджували дії посадовців виключно щодо їх відповідності законам. Як зазначили у пресслужбі, реформами не можна прикривати порушення закону і завдання збитків державі.
Зазначимо, що український журналіст, політик та військовослужбовець Віктор Трегубов відреагував на пояснення НАБУ на своїй сторінці у Facebook.
- “Підозра” ексочільнику “Нафтогазу” Андрію Коболєву стала однією з найгучніших новин останніх днів. Думки щодо рішення НАБУ та САП, очікувано, розділились – хтось вважає “підозру” політичним рішенням, хтось апелює до рівності усіх перед законом та відсутності “недоторканих”, але більшість намагається зрозуміти, що це було, і чим може скінчитись не тільки для Андрія Коболєва, а й для України загалом. У цьому й розбиратимемось з трьох позицій – економічної, юридичної та політичної.