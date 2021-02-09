8 лютого 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Державне агентство розвитку туризму та Державне агентство з управління зоною відчуження уклали меморандум про співпрацю з метою розвитку туризму у Чорнобильській зоні відчуження.

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“Держава має взяти на себе формування принципів, за якими необхідно працювати з темою, територією, спадком. Це місце, за яке Україна відповідає. Не тільки перед собою – перед світом. Треба напрацювати відповідальну політику відвідувань, створити працюючі законодавчі інструменти, що запобігають втягнення людей в небезпеку, знайти способи захисту Зони від вандальних практик. Відповідальність держави – надважлива, бо саме держава має створити ту сенсову, правову, економічну рамку, в якій цінність життя (людського та нелюдського) буде альфою та омегою будь-якого політичного рішення”, – зазначила координаторка робочої групи з питань номінування Чорнобильської зони до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Яна Барінова.

Меморандум дасть можливість відвідувачам познайомитися з культурною спадщиною Київського Полісся та природнім різноманіттям краю. Це також стимулюватиме відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.