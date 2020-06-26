Херсонське видання “ПІК“, журналістів якого не пустили на зустріч з президентом Володимиром Зеленським, опублікувало жартівливу новину про його візит до області.

Публікація розміщена на сайті видання.

“Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на Херсонщину, який відбувається, сьогодні, 26 червня відвідав Херсонський морський порт де підписав якийсь документ. Про це “ПІК“ повідомила семирічна дівчинка, яку в Херсонський ОДА запросили на зустріч з президентом. Дівчинка поділилась з редакцією малюнком, що зробила під час цієї зустрічі“, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні ряд херсонських засобів масової інформації влаштували флешмоб – публікують пусті сторінки замість новин про візит Зеленського. Такий флешмоб почався через те, що висвітлювати візит глави держави дозволили лише лояльним до нього ЗМІ.