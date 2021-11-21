Стримінговий сервіс Netflix знизив вартість підписки для користувачів з України з 7,99 євро до 4,99 євро за базовим тарифом.

Про це повідомляється на сайті Netflix.

Сервіс пропонує три види підписок вартістю від 4,99 до 9,99 євро (близько 150— 300 гривень).

Базовий тарифний план, який дозволяє користувачам переглядати контент одночасно лише на одному екрані і який раніше коштував 7,99 євро, тепер можна отримати за 4,99 євро (150 гривень).

Також є тарифи, що дозволяють одночасно дивитися відео з кількох пристроїв. Тарифний план “Стандартний” дозволяє дивитися контент відразу на двох екранах в HD-якості. В Україні його попередня вартість складала 9,99 (300 гривень) євро, наразі ціна знизилася до 7,49 євро (224 гривні).

Тарифний план “Преміум”, з яким відео можна дивитися відразу на чотирьох пристроях в HD та UltraHD-якості, також подешевшав. Раніше він коштував 11,99 євро (360 гривень), тепер — 9,99 євро (300 гривень).

Актуальні тарифи можна побачити на сайті стримінгового сервісу.