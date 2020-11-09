Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Юрію Бутусову.

Ніколов заявив, що в грудні 2018 року була створена бойова група, яка готувалася до штурму донецьких в’язниць і звільнення українських полонених. Її ініціював особисто п’ятий президент України Петро Порошенко, потім про операцію повідомили і президенту Володимиру Зеленському.

“Наш об’єкт був побудований у вигляді макету, на якому відпрацьовувалися різні ситуації, захід, робота, евакуація. Знаю про те, що одна з груп нелегально проникала в реальне місце попереднього ув’язнення на території, підконтрольнії Україні, схоже з об’єктом в окупованому Донецьку. Головне, на нашому боці була абсолютна раптовість – ніхто нічого подібного не проводив в Донецьку, при цьому була забезпечена абсолютна секретність”, – розповів Ніколов.

За словами підполковника, операція була потрібна на випадок, якщо Росія знову заведе переговори в глухий кут.

“Ми розуміли, що як тільки Росія знову заведе переговори в глухий кут, в руках українського керівництва повинен бути останній козир – наша операція”, – говорить військовий.

На питання, чому операція зірвалася, він відповів, що 8 липня 2020 року табір групи був взяв штурмом спецназ СБУ.

Також він заявив, що в Києві на Позняках була спроба затримання командира їхньої групи з позивним “Швед”.

“Співробітники контррозвідки чогось відкрили вогонь по машині “Шведа” прямо серед житлових будинків, просто дивом ніхто не постраждав. Навіщо? “Швед” звинувачується росіянами в організації успішних ліквідацій відомих ватажків терористів на Донбасі. Його можна було спокійно викликати на зустріч в СБУ, де він бував багато разів, і він би і так дав усі необхідні свідчення. Навіщо було по ньому стріляти? Це наводить на серйозні підозри”, – говорить Ніколов.

Підполковник вважає, що операція зі звільнення полонених в ОРДЛО була зірвано керівництвом України.

“Нас, учасників, затримали, і ми тепер проходимо за звинуваченнями в порушенні законів України. Кримінальні справи порушено проти всієї групи – і це незважаючи на те, що Міноборони подало в СБУ доповідь про нас, підтвердило наші повноваження, видачу нам зброї”, – розповів він.

На думку Ніколова, відбувається системний “злив” інформації про спецоперації української розвідки. Військовий вимагає розслідування і підкреслює, що готовий більш детально розповісти про все народним депутатам, слідчим, прокурорам.