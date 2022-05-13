Слідчі повідомили про підозру в державній зраді заступниці начальника Куп'янського районного відділу поліції Харківщини. Вона перейшла на бік окупантів та супроводжувала ворожу техніку.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України заступниця начальника Куп’янського районного відділу поліції Харківської області свідомо перейшла на бік окупантів.

Підполковниця поліції на вимогу загарбників забезпечувала безперешкодне проходження колони російської військової техніки Куп’янськом. Також вона особисто супроводжувала ворожу техніку на службовій автівці.

13 травня співробітниці поліції повідомлено про підозру в державній зраді. Їй загрожує до 15 років ув’язнення.