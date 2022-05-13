Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України заступниця начальника Куп’янського районного відділу поліції Харківської області свідомо перейшла на бік окупантів.
Підполковниця поліції на вимогу загарбників забезпечувала безперешкодне проходження колони російської військової техніки Куп’янськом. Також вона особисто супроводжувала ворожу техніку на службовій автівці.
13 травня співробітниці поліції повідомлено про підозру в державній зраді. Їй загрожує до 15 років ув’язнення.
- Зокрема, у державній зраді підозрюють очільницю райсуду на Харківщині.
- Раніше працівника з «Азовсталі», який передав росіянам інформацію про підземні тунелі, також почали підозрювати у державній зраді.