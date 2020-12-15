Про це повідомляють #Букви.
Серед своїх вимог підприємці називають:
розгляд та ухвалення Верховною Радою законопроєктів №3993, та №№3853-1(2).
створення при президенті консультативного органу, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.
всі зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситись виключно після їхнього обговорення з підприємцями.
Також мітингарі вимагають проведення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС та запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу, усіма контролюючими органами, до завершення цієї реформи.
Підприємці також вимагають запровадження мораторію на усі види перевірок, усіма контролюючими органами, до моменту зняття карантину.
- Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо відтермінування обов’язкового використання касових апаратів для деяких категорій фізичних осіб-підприємців (ФОП).
- 10 грудня набули чинності закони щодо підтримки бізнесу на період карантину. Ці закони були ініційовані президентом України Володимиром Зеленським.