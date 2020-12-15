Сьогодні з ранку під стіни Верховної Ради прийшли підприємці, в зв'язку з цим правоохоронці посилили заходи безпеки.

Про це повідомляють #Букви.

Серед своїх вимог підприємці називають:

розгляд та ухвалення Верховною Радою законопроєктів №3993, та №№3853-1(2).

створення при президенті консультативного органу, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.

всі зміни до законодавства, що стосуються умов ведення діяльності мікропідприємництва, повинні вноситись виключно після їхнього обговорення з підприємцями.

Також мітингарі вимагають проведення реформи Державної податкової та Державної митної служб України у відповідності до стандартів ЄС та запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу, усіма контролюючими органами, до завершення цієї реформи.

Підприємці також вимагають запровадження мораторію на усі види перевірок, усіма контролюючими органами, до моменту зняття карантину.