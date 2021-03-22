Про це в Telegram повідомив прем’єр Денис Шмигаль.
“Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах. За дорученням президента Володимира Зеленського обговорили сьогодні з міністрами механізми виплат компенсації підприємцям”, – зазначив Шмигаль.
Голова уряду доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті.
- Раніше повідомлялося, що Миколаїв посилює карантин через погіршення ситуації з COVID-19. Жорсткі обмеження вводяться в місті з 24 березня по 4 квітня.
- На території Київської області з 21 березня посилюються карантинні обмеження.