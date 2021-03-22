Держава обіцяє підтримати людей у період дії жорсткого карантину в регіонах.

Про це в Telegram повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

“Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах. За дорученням президента Володимира Зеленського обговорили сьогодні з міністрами механізми виплат компенсації підприємцям”, – зазначив Шмигаль.

Голова уряду доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті.