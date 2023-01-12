Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в межах придбаної енергії.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

У відомстві зазначили, що запроваджений рішенням уряду механізм імпорту електроенергії з ЄС дозволить виробникам зменшити залежність від планових відключень електроенергії та сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.

За словами міністерки економіки, вдалося створити прийнятний робочий механізм, відтак доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину.

Крім того, запропонований механізм, прописаний у постанові Кабінету міністрів №1 від 3 січня 2023 року, допоможе функціонувати цілим галузям економіки, насамперед тим, що критично залежні від безперебійного енергопостачання.

“Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії”, – зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко представники українських підприємств та галузевих об’єднань висловили також свої пропозиції щодо удосконалення запропонованого механізму та розв’язання окремих питань енергопостачання.

У відомстві зауважили, що всі пропозиції будуть акумульовані Мінекономіки і Міненерго та враховані під час подальшої роботи з забезпечення балансу енергосистеми для функціонування економіки в умовах воєнного стану.

Варто зазначити, що Міністерство енергетики України має намір збільшити імпорт електроенергії з Європи, який з початку 2023 року вже відбувається у невеликих об’ємах. Глава відомства Герман Галущенко зауважив, що це стало можливим завдяки ухваленому нещодавно рішенню Кабміну про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.

Глава Міненерго також уточнив, що обсяги імпорту залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями. Окрім цього, багато залежатиме від можливих майбутніх обстрілів енергосистеми.

За його словами, питанням імпорту нині займаються багато трейдерів — не лише державний “ЕКУ”, а й приватні “ЕРВ”, група “ДТЕК”. Раніше Міненерго зазначало, що наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів поки що недостатньо для покриття дефіциту, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.