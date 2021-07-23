Підприємства олігарха Ігоря Коломойського від самого початку були замовниками кампанії з дискредитації формули "Роттердам+".

Про це заявив в ефірі телеканалу “Прямий” колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

“Вони були замовниками всієї цієї справи: спочатку займалися дискредитацією, потім займалися спробами оскарження. І всі ці спроби були невдалими. Потім уже перейшли до використання правоохоронних органів”, – зазначив Вовк, додавши, що на правоохоронців “впливали”.

За його словами, справа від початку була політизована.

На думку Вовка, ціль Коломойського – зберегти тему “Роттердам+” в медійному полі, щоб “і далі тероризувати”, в тому числі, колишнього президента України Петра Порошенка.

“На мою думку, він (Коломойський, – ред.) намагається зберегти в медійному полі цю тему для того, щоб далі тероризувати свого контрагента – виробника електричної енергії ДТЕК. Можливо, хоче тероризувати колишнього президента (Петра Порошенка, – ред.), тому що справа з самого першого дня була дуже політизована”, – наголосив Вовк.

Він додав, що для цього Ігор Коломойський вступив у змову з детективами НАБУ (Національного антикорупційного бюро), діючи з ними синхронно.

“На мою думку, їхня співпраця триває значно більше. Вона проглядається не лише в цій справі, а і в багатьох інших. Це проявляється в передачі документів. Це видно на побутовому рівні в спілкуванні детективів та юристів, адвокатів, представників “потерпілих” заводів Ігоря Коломойського. Ці ж заводи фігурують у справі “ПриватБанку”, – розповів Вовк.

“Ця справа (“Роттердаму+”, – ред.) дає можливість виявити дуже широке коло прихованих агентів впливу Коломойського”, – додав він.

Як відомо, формула “Роттердам+” запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила НКРЕКП як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначає кінцеву ціну на електроенергію. Вугілля є основним видом палива українських ТЕС і ТЕЦ.

Раніше повідомлялося, що потерпілими сторонами у справі “Роттердам+” за період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи – в Нікополі та Запоріжжі. Як зазначалося у ЗМІ, ці підтриємства контролює олігарх Ігор Коломойський.