Про це повідомляє американський телеканал CNBC.
Підприємець-мільярдер наголосив, що невеликі особисті жертви можуть зменшити попит на російську енергію, що у результаті знизить ціну.
“Це дійсно важливо, ми маємо позбутися нашої залежності від російської нафти, газу та вугілля, і ми повинні зробити це негайно. Якщо ми зможемо зменшити залежність Заходу від палива, скажімо, лише на 10%, це звільнить близько трьох мільярдів барелів палива. Цього буде достатньо, щоб переконатися, що таким країнам, як Німеччина, більше не доведеться імпортувати”, – зазначив Бренсон.
РФ є основним джерелом енергії для споживачів у всьому світі. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Євросоюз особливо залежить – у 2021 році він імпортував 45% свого газу з РФ.
Проте російський напад на Україну поставило поставки нафти і газу під сумнів, оскільки уряди прагнуть зменшити свою залежність від російського імпорту енергоносіїв, який фінансує військовий бюджет ворога.
Серед пропозицій Бренсона щодо зниження індивідуального енергоспоживання: скорочення використання домашнього опалення та кондиціювання повітря на 1% та зниження швидкості руху на 10%.
За його словами, уряди можуть, наприклад, знизити національне обмеження швидкості з 110 км\год до 95 км\год наступного року, “щоб підтримати Україну”.
“Попит на пальне різко знизиться і, отже, ціна на пальне різко знизиться, це допоможе врятувати багато життів на цій війні”, – пояснив мільярдер.
Підприємства теж можуть знайти способи обмежити споживання енергії. Такі авіакомпанії, як його власна Virgin Atlantic, можуть скоротити деякі збиткові маршрути.
“Якщо ви авіакомпанія, скоротіть пару маршрутів, які не приносять багато грошей. Якщо ви поширите це на всі підприємства у всьому світі, ціна на нафту різко впаде, і нам не доведеться продовжувати надсилати чеки Путіну”, – резюмував Бренсон.
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- Данія планує нарощувати видобуток природного газу в Північному морі, аби зменшити свою залежність від російських енергоносіїв.
- Представники Держдепартаменту США розглядають усі доступні для них інструменти, щоб притягнути РФ до відповідальності за війну в Україні, зокрема й можливість позначення РФ державою-спонсором тероризму. За словами посадовця адміністрації президента США, процес може зайняти декілька тижнів, перш ніж буде прийнято рішення.