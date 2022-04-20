Засновник Virgin Group Річард Бренсон 20 квітня закликав окремих осіб та уряди обмежити швидкість руху та зменшити опалення, щоб зменшити залежність від російської енергії та покласти край війні в Україні.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Підприємець-мільярдер наголосив, що невеликі особисті жертви можуть зменшити попит на російську енергію, що у результаті знизить ціну.

“Це дійсно важливо, ми маємо позбутися нашої залежності від російської нафти, газу та вугілля, і ми повинні зробити це негайно. Якщо ми зможемо зменшити залежність Заходу від палива, скажімо, лише на 10%, це звільнить близько трьох мільярдів барелів палива. Цього буде достатньо, щоб переконатися, що таким країнам, як Німеччина, більше не доведеться імпортувати”, – зазначив Бренсон.

РФ є основним джерелом енергії для споживачів у всьому світі. За даними Міжнародного енергетичного агентства, Євросоюз особливо залежить – у 2021 році він імпортував 45% свого газу з РФ.

Проте російський напад на Україну поставило поставки нафти і газу під сумнів, оскільки уряди прагнуть зменшити свою залежність від російського імпорту енергоносіїв, який фінансує військовий бюджет ворога.

Серед пропозицій Бренсона щодо зниження індивідуального енергоспоживання: скорочення використання домашнього опалення та кондиціювання повітря на 1% та зниження швидкості руху на 10%.

За його словами, уряди можуть, наприклад, знизити національне обмеження швидкості з 110 км\год до 95 км\год наступного року, “щоб підтримати Україну”.

“Попит на пальне різко знизиться і, отже, ціна на пальне різко знизиться, це допоможе врятувати багато життів на цій війні”, – пояснив мільярдер.

Підприємства теж можуть знайти способи обмежити споживання енергії. Такі авіакомпанії, як його власна Virgin Atlantic, можуть скоротити деякі збиткові маршрути.