Підрозділи Бучанської самооборони показали, як відбуваються тренування: фото

Про це повідомляють #Букви.

Бійці відпрацьовували взаємодію бойових п’ятірок під час захоплення взводного опорного пункту противника.

Заняття проводились на території величезного укріпленого району, створеного ворогом на території Бучацького району. Як це відбувалося – у відео.

Також кореспонденту #Букв вдалося зафільмувати інфраструктуру укріпленого району, що був створений російськими окупаційними військами поряд з селом Луб’янка в березні 2022 року. Тут було розміщено близько 15 тисяч особового складу, викопано близько 12 тисяч капонірів для техніки.