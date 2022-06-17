Про це повідомляють #Букви.
Бійці відпрацьовували взаємодію бойових п’ятірок під час захоплення взводного опорного пункту противника.
Заняття проводились на території величезного укріпленого району, створеного ворогом на території Бучацького району. Як це відбувалося – у відео.
Також кореспонденту #Букв вдалося зафільмувати інфраструктуру укріпленого району, що був створений російськими окупаційними військами поряд з селом Луб’янка в березні 2022 року. Тут було розміщено близько 15 тисяч особового складу, викопано близько 12 тисяч капонірів для техніки.
Підрозділи Бучанської самооборони показали, як відбуваються тренування: фото // 13 фото
- Нагадаємо, що після боїв на сході України російські окупанти можуть повернутися до Києва. Адже столиця є головною мішенню для загарбників РФ.
- Загалом у Бучанській громаді постраждали від дій окупантів 1 354 будівлі. 1 230 з них — житлові будинки.
- Також генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що слідчим вдалося ідентифікувати командира 64 окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних у Київській області.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.