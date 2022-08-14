Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 6 тис. 866 разів, Київщині – 5 тис. 160, Чернігівщині – 3 тис. 172, Миколаївщині – 1 тис. 499, Черкащині – 930, Сумщині – 969.
Всього з початку повномасштабного нападу знешкоджено 180 тис. 205 вибухонебезпечних предметів та 846 кг вибухової речовини, зокрема 2 тис. 101 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 68 тис. 374 гектари.
У ДСНС зауважили, що у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляти за номером телефону – 101.
- Загалом в Україні потрібно розмінувати близько 270 тисяч квадратних кілометрів території, з врахуванням тимчасово окупованих регіонів.
- Державний департамент США має намір надати 89 мільйонів доларів на підтримку зусиль з розмінування в Україні, оскільки через війну країна стикається з “однією з найбільших проблем: із протипіхотними мінами та боєприпасами, що не розірвалися” за останні десятиліття.
- Раніше міністр оборони Республіки Молдова Анатолій Носатий заявив, що влада країни має намір допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планують направити саперів.
- Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні.