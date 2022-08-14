Протягом доби, 13 серпня, піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 89 разів, було виявлено, вилучено і знешкоджено 451 вибухонебезпечний предмет. Обстежено територію площею 61 гектар.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 6 тис. 866 разів, Київщині – 5 тис. 160, Чернігівщині – 3 тис. 172, Миколаївщині – 1 тис. 499, Черкащині – 930, Сумщині – 969.

Всього з початку повномасштабного нападу знешкоджено 180 тис. 205 вибухонебезпечних предметів та 846 кг вибухової речовини, зокрема 2 тис. 101 авіаційну бомбу. Обстежено територію площею 68 тис. 374 гектари.

У ДСНС зауважили, що у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляти за номером телефону – 101.