Підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника – Генштаб

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу “Орлан-10”.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили ворожий літак, імовірно Су-34 та БпЛА типу “Форпост” на Південному напрямку.

Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було уражено чотири крилатих ракети “Калібр”.

У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.

Крім того, винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору нашої Держави, ударна авіація небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам наших військ на Східному напрямку та в інших визначених операційних районах.