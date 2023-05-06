Російські ЗМІ опублікували відео, де нібито затриманий у справі підриву авто пропагандиста Захара Прилєпіна, визнав свою провину.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “РИА Новости” у Telegram, посилаючись на дані Слідкому РФ.

Зазначається, що затриманий за підозрою в замаху на пропагандиста Захара Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину. Також “РИА Новости” опублікували відповідне відео, де той сказав, що шкодує про скоєне.

На допиті Пермяков зізнався, що діяв нібито згідно з наказами українських спецслужб, на дорозі на шляху проходження автомобіля Прилєпіна він буцімто заклав вибуховий пристрій, який привів у дію дистанційно.

Підозрюваний начебто є уродженцем міста Дружківка Донецької області. У 2018 році “був завербований українськими спецслужбами”, а у 2022 році заїхав на територію РФ, аби ліквідувати Прилєпіна.

Нагадаємо, що у Нижньому Новгороді була підірвана автівка пропагандиста Захара Прилєпіна, який на момент вибуху перебував в транспорті. Внаслідок цього водій загинув, а письменника поранено.

Довідка. Захар Прілєпін — співголова партії “Справедлива Росія – За правду”, письменник та ексдепутат Держдуми. У 2023 році він підписав контракт із Росгвардією та поїхав на тимчасово окуповані території України. Він ще до російської окупації добровольцем організовував так звані “гуманітарні місії”.