8 червня шведська екоактивістка Грета Тунберг зреагувала на підрив дамби Каховської ГЕС. Вона вимагає притягнути Росію до відповідальності за екоцид в Україні.

Джерело: Twitter

8 червня президент Володимир Зеленський провів онлайн-розмову з екоактивістами, зокрема й Гретою Тунберг.

Активістка висловила своє співчуття всім українцям та наголосила, що Росія вчиняє екоцид і має відповісти за вчинені злочини.

Цей екоцид — продовження невиправданого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, що відняв у світу мову. Наші погляди знову прикуті до Росії, яку повинні притягнути до відповідальності за злочини”, – зазначила Тунберг.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023

Своєю чергою, Зеленський зазначив, що кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже вимірюється тисячами.

Будь ласка, поширюйте правду про цей російський екоцид. Будь ласка, закликайте лідерів, держави та міжнародні організації діяти. Не випадково у запропонованій нами формулі миру один із ключових пунктів – це протидія екоциду. Давайте разом зробимо так, щоб інших екоцидів більше просто не було”, – закликав глава держави.

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

Своєю чергою, в Ізраїлі заявили, за підривом водосховища Каховської ГЕС стоїть саме Росія.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр. Тож станом на вечір 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становить 12,5м, що вже нижче мінімального, що унеможливлює водозабір