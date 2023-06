Джерело: Twitter

8 червня президент Володимир Зеленський провів онлайн-розмову з екоактивістами, зокрема й Гретою Тунберг.

Активістка висловила своє співчуття всім українцям та наголосила, що Росія вчиняє екоцид і має відповісти за вчинені злочини.

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023