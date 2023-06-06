Підрив Каховської ГЕС: менш ніж за 5 годин рівень води досягне критичного рівня

Уночі 6 червня війська РФ підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вже менш ніж за 5 годин рівень води досягне критичного рівня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Близько 7 години ранку очільник Херсонщини записав відеозвернення у якому наголосив, що через 5 годин – тобто близько 12:00 – рівень води унаслідок підриву Каховської ГЕС сягне критичного рівня.

Тобто, у мешканців найближчих населених пунктів залишається декілька годин на евакуацію.

Прокудін наголосив, що жителів населених пунктів правобережної частини Херсонщини евакуюють рятувальники та поліціянти. Щодо тих, хто проживає на лівобережній частині області, яка все ще окупована росіянами, то їх закликають самостійно евакуюватись.

У поліції своєю чергою повідомили, що затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно:

вимкнути всі електроприлади

взяти документи і речі першої необхідності

подбати про близьких людей і домашніх улюбленців

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.