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Підрив Каховської ГЕС несе загрозу для Запорізької АЕС

Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.

Вівторок, 6 червня 2023, 08:56
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Джерело: #Букви

Вночі 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської Гідроелектростанції, що у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Підрив Каховської ГЕС призведе не лише до затоплення населених пунктів Херсонщини, а й становить загрозу для Запорізької атомної електростанції, оскільки рівень води в Каховському водосховищі падає, це створює небезпеку для Запорізької АЕС.

Саме з Каховської ГЕС до ЗАЕС поступає вода для охолодження атомної електростанції. Також вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС

Зреагували на ситуацію в Енергоатомі. тут наголосили, що станом на 8 ранку 6 червня рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.

У відомстві додали, що оперативно слідкують за ситуацією та за діями окупантів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.

Окрім цього, підрив Каховської ГЕС може призвести до дефіциту питної води у Херсонській області та в окупованому Криму. Також є ймовірність знищення частини населених пунктів та біосфери.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
Теги: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, безпека ЗАЕС, ЗАЕС, злочини росіян, Каховська ГЕС, підрив Каховської ГЕС

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