Підрив Каховської ГЕС несе загрозу для Запорізької АЕС

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Вночі 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської Гідроелектростанції, що у тимчасово окупованій Новій Каховці.
Підрив Каховської ГЕС призведе не лише до затоплення населених пунктів Херсонщини, а й становить загрозу для Запорізької атомної електростанції, оскільки рівень води в Каховському водосховищі падає, це створює небезпеку для Запорізької АЕС.
Саме з Каховської ГЕС до ЗАЕС поступає вода для охолодження атомної електростанції. Також вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС
Зреагували на ситуацію в Енергоатомі. тут наголосили, що станом на 8 ранку 6 червня рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.
У відомстві додали, що оперативно слідкують за ситуацією та за діями окупантів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.
Окрім цього, підрив Каховської ГЕС може призвести до дефіциту питної води у Херсонській області та в окупованому Криму. Також є ймовірність знищення частини населених пунктів та біосфери.
Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.
- Ввечері 5 червня внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу у Куп‘янському районі на Харківщині.
- У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.