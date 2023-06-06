Підрив Каховської ГЕС несе загрозу для Запорізької АЕС

Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.

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Вночі 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської Гідроелектростанції, що у тимчасово окупованій Новій Каховці.



Підрив Каховської ГЕС призведе не лише до затоплення населених пунктів Херсонщини, а й становить загрозу для Запорізької атомної електростанції, оскільки рівень води в Каховському водосховищі падає, це створює небезпеку для Запорізької АЕС.



Саме з Каховської ГЕС до ЗАЕС поступає вода для охолодження атомної електростанції. Також вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС



Зреагували на ситуацію в Енергоатомі. тут наголосили, що станом на 8 ранку 6 червня рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції.



У відомстві додали, що оперативно слідкують за ситуацією та за діями окупантів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.

Окрім цього, підрив Каховської ГЕС може призвести до дефіциту питної води у Херсонській області та в окупованому Криму. Також є ймовірність знищення частини населених пунктів та біосфери.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.