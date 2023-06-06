Підрив Каховської ГЕС: о 12:00 з Херсона відправиться перший евакуаційний потяг

Джерело: Укрзалізниця
У компанії наголосили, що допомагають місцевій владі Херсонщини евакуйовувати жителів Херсона та прилеглих населених пунктів через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.
Перший евакуаційний потяг вирушить із залізничного вокзалу Херсона о 12:00.
В “УЗ” наголосили, що за потреби будуть надані додаткові евакуаційні потяги.
Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
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У соціальних мережах розповсюджують фото та відео з наслідками підриву Каховської ГЕС на Херсонщині.