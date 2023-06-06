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Підрив Каховської ГЕС: о 12:00 з Херсона відправиться перший евакуаційний потяг

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС з правобережної частини області триває евакуація мешканців. Перший евакуаційний потяг вирушить із Херсона вже о 12:00.

Вівторок, 6 червня 2023, 09:14
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Джерело: Укрзалізниця

У компанії наголосили, що допомагають місцевій владі Херсонщини евакуйовувати жителів Херсона та прилеглих населених пунктів через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Перший евакуаційний потяг вирушить із залізничного вокзалу Херсона о 12:00.

В “УЗ” наголосили, що за потреби будуть надані додаткові евакуаційні потяги.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
Теги: евакуація, евакуаційний потяг, евакуація, злочини росіян, Каховська ГЕС, підрив Каховської ГЕС, Укрзалізниця, Херсон

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