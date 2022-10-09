На думку британської розвідки, підрив Керченського моста, який відбувся вранці 8 жовтня, вплине особисто на президента РФ Володимира Путіна, адже це сталося через кілька годин після його дня народження (70-річчя), а міст до анексованого Криму для нього та росіян був своєрідним символом.

Про це інформує пресслужба Міністерства Великої Британії.

Вранці 8 жовтня 2022 року вибух пошкодив Керченський міст, автомобільний і залізничний перехід, який з’єднує окупований Росією Крим і Краснодарський край Росії. Дві з чотирьох проїзних частин проїжджої частини обвалилися в кількох місцях на протяжності приблизно 250 м. Майже напевно, що транзит деяких транспортних засобів двома іншими проїжджими частинами відновлено, але пропускна здатність буде серйозно знижена.

Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України.

Залізничний переїзд було відкрито для вантажних перевезень лише в червні 2020 року, але лінія відіграла ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення.

Цей інцидент, ймовірно, сильно торкнеться президента Путіна. Це сталося через кілька годин після його 70-річчя, він особисто спонсорував і відкрив міст, а підрядником його будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг.

Останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині – командувач Нацгвардією Росії Віктор Золатов публічно запевнив у безпеці мосту.