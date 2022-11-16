Російські окупанти, виступаючи з правого берега Херсонщини підірвали дамбу Каховської ГЕС, що унеможливило проїзд нею. Однак, наголошують у розвідці Великої Британії, це не призведе до серйозних повеней у навколишніх територіях.

Про це йдеться у щоденному огляді розвідки Сполученого Королівства.

У звіті мовиться, що Каховська дамба – це один із двох основних пунктів перетину доріг у нижній течії Дніпра на Херсонщині.

Українські воїни, завдаючи високоточних ударів у цій точці з серпня, успішно змогли перервати постачання російських окупантів.

11 листопада Каховська дамба зазнала серйозних пошкоджень, завдане, найімовірніше, російськими військами під час відступу з правого берега Херсонщини. Окупанти пошкодили дамбу, аби запобігти просуванню ЗСУ.

Внаслідок пошкодження три прольоти автомобільного та залізничного мостів на північному кінці дамби були зруйновані, через що переходи стали неможливими.

Однак три водоскиди під цією ділянкою дамби залишилися фактично непошкодженими. Це означає, що нинішній рівень шкоди навряд чи призведе до серйозних повеней нижче за течією.