«Підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності» – в МЗС засудили Хресну ходу за прирівняння україців і росіян

Вчора, 7 квітня, у на Страсну п’ятницю в Римі відбулася Хресна хода. Релігійне дійство, значиме для християн усіх конфесій, затьмарив скандал: "спроба прирівняти жертву та агресора", а саме страждань українця, землю якого окупували, та росіянина, в якого близькі родичі – окупанти. Цей задум Ватикану обурив українське суспільство. Зокрема, розкритикував його речник Міністерства зовнішніх справ Олег Ніколенко.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.

Речник МЗС подякував Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. Проте, він розкритикував тексти, зачитані під час цьогорічної ходи. Йдеться про два тексти: українського та російського підлітків.

Український підліток знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя. А в російського – брат-військовослужбовець загинув, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

“Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства”, – заявив Олег Ніколенко.

Він додав, що спроба поставити знак рівності між Україною та Росією не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги та подальшого покарання росіян-агресорів.

“Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості”, – резюмував речник МЗС України.