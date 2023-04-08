«Підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності» – в МЗС засудили Хресну ходу за прирівняння україців і росіян

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.
Речник МЗС подякував Папі Франциску за його турботу про Україну та українців. Проте, він розкритикував тексти, зачитані під час цьогорічної ходи. Йдеться про два тексти: українського та російського підлітків.
Український підліток знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя. А в російського – брат-військовослужбовець загинув, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.
“Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства”, – заявив Олег Ніколенко.
Він додав, що спроба поставити знак рівності між Україною та Росією не сприяє примиренню. Примирення може настати лише після української перемоги та подальшого покарання росіян-агресорів.
“Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні і встановлення справедливості”, – резюмував речник МЗС України.
- На думку Папи Римського Франциска, йому варто відвідати українську столицю, але за умови, що після цього він обов’язково приїде до Москви.
- Папа Римський Франциск коментуючи російсько-українську війну зауважив, що її можна вважати “світовою”. Понтифік також висловив думку, що війну в Україні підживлюють не тільки імперські інтереси Росії, і й інших держав.
- Папа Римський Франциск заявив, що війни, де цивільні території зазнають “безладного знищення”, як в Україні, є “злочином проти Бога та людства”.