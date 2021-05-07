Олександр Єрімічук, що потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони України як контрабандист, оскаржує указ президента про запровадження заходів у Верховному Суді.

Про це свідчить інформація на сайті Судової влади.

Як сповіщалося, 4 квітня поточного року президент Володимир Зеленський своїм указом №140/2021 увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 2 квітня про запровадження персональних санкцій щодо “лідерів” контрабанди в Україні та пов’язаних з ними компаній.

Зокрема, до санкційного списку потрапив громадянин України Олександр Єрімічук. Він подав до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду скаргу з вимогою визнання протиправним та скасування згаданого указу президента. Дата проведення засідання ще не призначена.