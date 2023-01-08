Підсанкційний російський банк ВТБ просить Бельгію та Люксембург розблокувати активи клієнтів

Про це повідомляють росЗМІ.
Мовиться зокрема, про активи, що перебувають на брокерському обслуговуванні, і ті, на рахунки яких могли бути зараховані купони, дивіденди або кошти від погашення цінних паперів.
Раніше за отриманням ліцензії для розблокування активів до мінфінів Бельгії та Люксембургу звернулися, зокрема, компанії Альфа-Капітал, Велес Капітал, БКС, Альфа Інвестиції, Тінькофф-банк, Фінам і FinEx.
У березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки Національного розрахункового депозитарію (НРД), через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою.
22 грудня Бельгія і Люксембург видали НРД ліцензію на здійснення операцій із замороженими активами.
Проте у Центробанку РФ заявляли, що таке рішення не гарантує російським інвесторам можливість ними розпоряджатися.
Та визнали, що перспективи повернення заблокованих активів “вкрай низькі”.
- Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на 119 російських публічних осіб, зокрема медійників.
- В Україні арештували партію залізної руди вартістю близько 1,8 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова.
- До державного бюджету України надійшли перші кошти, отримані за результатами вилучення об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів в Україні.