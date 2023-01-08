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Підсанкційний російський банк ВТБ просить Бельгію та Люксембург розблокувати активи клієнтів

Підсанкційний російський банк ВТБ надіслав запит до міністерств фінансів Бельгії та Люксембургу щодо отримання спеціальної ліцензії, котра б дозволила розблокувати заморожені активи клієнтів.

Неділя, 8 січня 2023, 19:41
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Про це повідомляють росЗМІ.

Мовиться зокрема, про активи, що перебувають на брокерському обслуговуванні, і ті, на рахунки яких могли бути зараховані купони, дивіденди або кошти від погашення цінних паперів.

Раніше за отриманням ліцензії для розблокування активів до мінфінів Бельгії та Люксембургу звернулися, зокрема, компанії Альфа-Капітал, Велес Капітал, БКС, Альфа Інвестиції, Тінькофф-банк, Фінам і FinEx.

У березні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки Національного розрахункового депозитарію (НРД), через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою.

22 грудня Бельгія і Люксембург видали НРД ліцензію на здійснення операцій із замороженими активами.

Проте у Центробанку РФ заявляли, що таке рішення не гарантує російським інвесторам можливість ними розпоряджатися.

Та визнали, що перспективи повернення заблокованих активів “вкрай низькі”.

Теги: дії санкцій, західні санкції, наслідки санкцій, підсанкційні банки, російські банки, санкції проти РФ

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