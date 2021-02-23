Під час акції на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка в Києві затримали 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

“Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліціянтів не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіки очей отримали 27 поліціянтів та військовослужбовців Нацгвардії”, — йдеться в повідомленні.

Також у главку інформують, що затримано було загалом 24 особи.

“У них взяли пояснення і відпустили”, — запевнили в поліції.

Відомо, що серед учасників протестів теж були постраждалі, що отримали фізичні ушкодження та травми, пов’язані з розприскуванням перцевого газу під час акції. Проте точна кількість постраждалих невідома.

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Акція на підтримку Стерненка

О 20:00 на вулиці Банковій в Києві розпочалася багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви вели онлайнову трансляцію з мітингу.

На місце стягнуто чимало силовиків. Кордон правоохоронців блокував доступ протестувальників до Офісу президента, активісти час від часу намагалися прорватися через нього та вимагали, аби до них вийшов президент Володимир Зеленський. Однак силовики відтісняли їх, зокрема, застосовуючи газ.

Впродовж 3 годин, які тривала акція на Банковій, між протестувальниками та правоохоронцями виникали сутички. Активісти закидали правоохоронців фаєрами та снігом, петардами.

Близько 21:30 почали з’являтися повідомлення про перших постраждалих та затриманих під час акції.

Одночасно акції протесту проходили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі та інших містах України.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.