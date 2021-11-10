Відео з брифінгом опубліковане на сторінці Офісу президента України в Facebook.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на запитання журналіста про те, які Telegram-канали читає. Він заявив, що не читає жодних, і у нього на телефоні навіть немає цього месенджера.

“Я не читаю Telegram-канали. Більш того, у мене на телефоні цього месенджера немає”, – заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що 9 листопада під час наради РНБО зокрема розглядалося питання:

“До речі, щоб ви розуміли, вчора, коли у нас була велика нарада з цього приводу, ми підіймали питання закритості та відкритості певних месенджерів. Я не буду нікого рекламувати, однак, можу сказати, що в моїх ґаджетах цього продукту немає”, – стверджує Олексій Данілов.