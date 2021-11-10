Відео з брифінгом опубліковане на сторінці Офісу президента України в Facebook.
Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на запитання журналіста про те, які Telegram-канали читає. Він заявив, що не читає жодних, і у нього на телефоні навіть немає цього месенджера.
“Я не читаю Telegram-канали. Більш того, у мене на телефоні цього месенджера немає”, – заявив Данілов.
Секретар РНБО також додав, що 9 листопада під час наради РНБО зокрема розглядалося питання:
“До речі, щоб ви розуміли, вчора, коли у нас була велика нарада з цього приводу, ми підіймали питання закритості та відкритості певних месенджерів. Я не буду нікого рекламувати, однак, можу сказати, що в моїх ґаджетах цього продукту немає”, – стверджує Олексій Данілов.
- Нагадаємо, Центр протидії дезінформації заявив, що пов’язані з Росією Telegram-канали поширюють серед українців антивакцинаційну пропаганду.
- У 2018 році месенджер Telegram змінив свою політику конфіденційності та погодився передавати дані про користувачів спецслужбам РФ – при дотриманні деяких умов. Telegram може розкрити IP-адреса і номер мобільного телефону користувача, якщо компанія отримає судове рішення, яке підтвердить, що користувач є підозрюваним у тероризмі.