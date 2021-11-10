Секретар Ради національної безпеки та оборони України розповів, проти кого, згідно з підсумками засідання, Україна введе санкції.

Відео з брифінгом опубліковане на сторінці Офісу президента України в Facebook.

Згідно з підсумками сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки та оборони, Україна введе санкції проти кількох груп осіб.

Перше – це персональні санкції щодо осіб, які відкрили у 2019 році “представництво” Нікарагуа у тимчасово окупованому Криму (півострів ще у 2014 році Нікарагуа визнали частиною Росії).

“Питання застосування персональних санкцій щодо тих людей, які відкрили представництво Нікарагуа у Криму. Це вісім фізичних осіб — чотири громадяни Нікарагуа і чотири громадяни Російської Федерації“, – зазначив секретар РНБО.

Також, запроваджуються санкції щодо компаній-власників трьох літаків, які у минулому здійснювали перельоти до Криму без дозволу на те України, а сьогодні експлуатуються у США.

Сьогодні було прийняте рішення стосовно трьох літаків, які продовжують курсувати в США, на компанії яких вони були оформлені. Було прийнято рішення про накладання санкцій. Хочу сказати, що всі ті літаки, які вважають, що будуть без дозволу десь пересуватись, вони будуть переслідуватися, вони будуть обов’язково підпадати під санкції”, – додав Данілов.

Ще у 2014 році Нікарагуа визнали Крим російським. Влітку 2015 року посол Нікарагуа в Росії Хуан Ернесто Васкес Арая відвідав окупований Крим і домовлявся про співробітництво країни, яку він представляє, з півостровом.

Влітку 2019 року уряд Нікарагуа вирішив відкрити так зване “почесне консульство” держави на території анексованого Криму. Після відкриття консульства МЗС України надіслало ноту протесту Нікарагуа, а 28 серпня 2020 року Дмитро Кулеба пригрозив санкціями.

1 лютого 2021 року Володимир Зеленський вніс до парламенту постанову №4689 про введення санкцій проти Нікарагуа. Наступного дня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про введення санкцій проти Республіки Нікарагуа, “за” проголосували 322 нардепи.