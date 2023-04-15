Унаслідок сезонного підняття рівня води у річках на території п'яти областей виникло підтоплення близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).

Про це повідомили у ДСНС.

Рятувальники зазначили, що спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Станом на ранок 15 квітня ситуація під контролем. Залишаються підтоплені близько 500 дворогосподарств (городи, подвір’я).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів:

29 у Чернігівській області

1 у Київській області

З початку робіт рятувальники привезли постраждалим 24,1 тонни питної води та 230 кг продуктів харчування. Через водні перешкоди перевезено понад тисячу осіб. Відкачано близько 10 000 метрів кубічних води з 74 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

З інших областей до Чернігівської області додатково направлено 5 болотоходів “Богун” та два плавзасоби.

Всього для надання допомоги населенню від ДСНС залучалося понад 280 осіб та 157 од. техніки. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.