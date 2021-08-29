Про це повідомляє агентство Reuters.

Підтримка СДПН виросла на два пункти з минулого тижня – до 24%, що є найвищим результатом за чотири роки. Про це свідчать дані опитування INSA для газети Bild am Sonntag. У консерваторів – 21%, що є найнижчим показником за всю історію опитувань.

Німеччина йде на вибори 26 вересня. Меркель полишає посаду канцлера після 16 років на чолі уряду. Через те, що Меркель йде, і знизилась підтримка її консервативного альянсу.

Це було друге опитування за останній тиждень, яке показує, що СДПН виходить вперед. Підтримка християнських демократів (ХДС) Меркель і їхньої братської баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) в останні тижні неухильно падає.

Кандидат від блоку в канцлери, голова ХДС Армін Лашет, піддався критиці відтоді, як його засміяли на камеру під час візиту минулого місяця в місто, яке постраждало від повені.

При гіпотетичному прямому голосуванні за канцлера опитування INSA показало, що кандидат від СДПН, міністр фінансів Олаф Шольц, набере 31% голосів, у порівнянні з 10% для Лашета і 14% для кандидата від зелених Анналеною Баербок.

Три кандидати повинні провести теледебати у неділю ввечері.

Незважаючи на те, що СДПН лідирує в опитуваннях, їй все одно доведеться об’єднатися з двома іншими партіями для правління, що також викличе дискусію про те, які можливі партнери по коаліції будуть прийнятними.