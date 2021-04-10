Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписали спільну декларацію про співпрацю у сферах економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді. Туреччина засвідчила безумовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

“Продовжувати співпрацю в форматі “Квадрига” (2 + 2) на рівні міністрів і координаторів. Підтвердити безумовну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах”, – йдеться у повідомленні.

Сторони будуть координувати кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України, зокрема на деокупацію Криму, а також територій в Донецькій і Луганській областях. У планах створення “Кримської платформи” як нового формату “для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією”.

Глави держав домовилися працювати над поліпшенням умов проживання кримських татар, які були змушені покинути Крим у результаті окупації.

“Координувати зусилля відповідно до міжнародного права для забезпечення захисту прав людини в АР Крим та місті Севастополі та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України, включаючи кримських татар. Підтримувати мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України шляхом діалогу на основі мінських домовленостей”, – йдеться в декларації.

Також в документі прописані наступні домовленості:

посилити співпрацю в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом; працювати над попередженням та ліквідацією транснаціональної організованої злочинності, кіберзлочинності, нелегальної міграції, торгівлі наркотиками та прекурсорами, зброєю і людьми; забезпечувати швидку обробку запитів про екстрадицію;

висловити підтримку перспективі членства України в НАТО;

підтримати регіональне співробітництво в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності і безпеки.

Глави держав мають намір завершити переговори щодо Угоди про вільну торгівлю.

“Забезпечити подальше вдосконалення прикордонного контролю з метою спрощення процедур в’їзду та поліпшення можливостей для подорожей громадян двох держав і заохочення взаємного туризму”, – йдеться у спільній декларації.