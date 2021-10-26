Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (17% усіх опитаних або 26% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

За Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 9% і 14% опитаних, за Юрія Бойка — відповідно 7% і 12%, за Юлію Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за Дмитра Разумкова — відповідно 6% і 9%, за Євгена Мураєва — відповідно 4% і 6%, за Ігоря Смешка — відповідно 3% і 5%, за Володимира Гройсмана — відповідно 2% і 3,5%, за Анатолія Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Олега Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Сергія Притулу — відповідно 1,5% і 2%, за Руслана Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за Віталія Кличка — відповідно 1% і 1%.

Наголошується, що у порівнянні з кінцем липня – початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка Зеленського (з 19,5% до 17% серед усіх опитаних).

У порівнянні з січнем 2021 року також знизився рівень електоральної підтримки Бойка (з 13% до 7% серед усіх опитаних), що частково може бути пов’язане з появою у списку кандидатів, який пропонувався респондентам, Мураєва.

Також у порівнянні з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Порошенка (з 12% до 9% серед усіх опитаних).

Водночас у порівнянні з кінцем липня – початком серпня зріс рівень електоральної підтримки Разумкова (з 2% до 6% серед усіх опитаних).

Рівень електоральної підтримки інших кандидатів з початку цього року не змінився на статистично значущому рівні.

Крім того, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримали б партія “Слуга народу” (за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію “Європейська солідарність” готові віддати свій голос відповідно 10% і 16% опитаних, за партію “Опозиційна платформа — За життя” — відповідно 8% і 13%, ВО “Батьківщина” — відповідно 7% і 11%.

Партію “Наші” підтримали б 4% усіх опитаних і 6% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, партію “Сила і честь” — відповідно 4% і 6%, партію “Українська стратегія Гройсмана” — відповідно 2% і 4%, партію “Громадянська позиція” — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%, Партію Сергія Притули — відповідно 2% і 2%, ВО “Свобода” — відповідно 1% і 2%, “Партію Шарія” — відповідно 1% і 2%, партію “УДАР Віталія Кличка” — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менш як 1% виборців.

Зазначається, що у порівнянні з кінцем липня – початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка “Слуги народу” (з 17% до 14% серед усіх опитаних).

У порівнянні з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки партії “ОПЗЖ” (з 14% до 8% серед усіх опитаних), що частково може бути пояснено появою у списку партій, який пропонувався респондентам, партії “Наші”, яка орієнтується на той же сегмент виборців, що й “ОПЗЖ”.

Крім того, у порівнянні з січнем 2021 року на статистично значущому рівні знизилася електоральна підтримка партії “Голос” (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних) та “Опозиційного блоку” (з 0,9% до 0,3%), що також частково може бути пояснено появою в опитувальнику відповідно Партії Сергія Притули й партії “Наші”.

Рівень електоральної підтримки інших політичних партій з початку цього року не змінився на статистично значущому рівні.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.