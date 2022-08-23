Військовослужбовцям ми пропонуємо купувати все необхідне за оптовими цінами, які діють від 1-од. товару. Це вигідно, адже оптові ціни можуть бути нижче за роздрібні до 20%.
Для отримання спеціальних умов необхідно зробити декілька простих кроків:
- Завантажити мобільний додаток програми лояльності FOZZY;
- Звернутися в інформаційний центр в гіпермаркеті для формування заявки;
- очікувати на відповідь упродовж 5-ти робочих днів.
Військовослужбовцям, котрі хочуть взяти участь у програмі підтримки, необхідно мати при собі один з наступних документів:
- Військовий квиток, у якому є відмітки про перебування на службі на момент звернення;
- Довідку про призив на військову службу;
- Наказ або довідку про зарахування до списків військової частини.
Для волонтерських організацій ми пропонуємо скористатись програмою лояльності для юридичних осіб.
Інші деталі партнерської програми можна оглянути за посиланням: https://fozzyshop.ua/content/719-partnerska-programa-dlya-volonteriv-ta-vijskovikh
Для наших гостей, які роблять покупки у гіпермаркетах ми пропонуємо скористатись сервісом доставки — замовляйте продукти на сайті fozzyshop.ua
Доставка продуктів та необхідних товарів додому — це дуже вигідно, адже ви не витрачаєте час на блукання по супермаркетах, усе необхідне можна придбати в одному місці, ще й за доступними цінами.
FOZZY щодня доставляє продукти кур’єрами у таких містах як Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Рівне та Кременчук. Зони доставки можна оглянути у розділі “Оплата і доставка” на інтерактивній карті.
Навіть якщо гіпермаркету немає у вашому місті, ви можете замовити доставку для себе або для рідних, обравши метод доставки поштовим сервісом “Нова пошта” в будь-яку точку України.
Авжеж, ми не відправимо поштою продукти, які швидко псуються: молочні продукти, м’ясо, фрукти, овочі та хліб.
Вигідні ціни вже чекають на вас у FOZZY, завітайте та купуйте досхочу.