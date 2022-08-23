Мережа гіпермаркетів FOZZY запускає партнерську програму для волонтерських організацій та військових. Мета програми — надати більш низькі ціни на необхідні харчові продукти та інші важливі товари для наших захисників та організацій, які займаються волонтерською роботою та допомагають людям.

Військовослужбовцям ми пропонуємо купувати все необхідне за оптовими цінами, які діють від 1-од. товару. Це вигідно, адже оптові ціни можуть бути нижче за роздрібні до 20%.

Для отримання спеціальних умов необхідно зробити декілька простих кроків:

Завантажити мобільний додаток програми лояльності FOZZY;

Звернутися в інформаційний центр в гіпермаркеті для формування заявки;

очікувати на відповідь упродовж 5-ти робочих днів.

Військовослужбовцям, котрі хочуть взяти участь у програмі підтримки, необхідно мати при собі один з наступних документів:

Військовий квиток, у якому є відмітки про перебування на службі на момент звернення;

Довідку про призив на військову службу;

Наказ або довідку про зарахування до списків військової частини.

Для волонтерських організацій ми пропонуємо скористатись програмою лояльності для юридичних осіб.

Інші деталі партнерської програми можна оглянути за посиланням: https://fozzyshop.ua/content/719-partnerska-programa-dlya-volonteriv-ta-vijskovikh

Для наших гостей, які роблять покупки у гіпермаркетах ми пропонуємо скористатись сервісом доставки — замовляйте продукти на сайті fozzyshop.ua

Доставка продуктів та необхідних товарів додому — це дуже вигідно, адже ви не витрачаєте час на блукання по супермаркетах, усе необхідне можна придбати в одному місці, ще й за доступними цінами.

FOZZY щодня доставляє продукти кур’єрами у таких містах як Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Рівне та Кременчук. Зони доставки можна оглянути у розділі “Оплата і доставка” на інтерактивній карті.

Навіть якщо гіпермаркету немає у вашому місті, ви можете замовити доставку для себе або для рідних, обравши метод доставки поштовим сервісом “Нова пошта” в будь-яку точку України.

Авжеж, ми не відправимо поштою продукти, які швидко псуються: молочні продукти, м’ясо, фрукти, овочі та хліб.

Вигідні ціни вже чекають на вас у FOZZY, завітайте та купуйте досхочу.