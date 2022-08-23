Військовослужбовцям ми пропонуємо купувати все необхідне за оптовими цінами, які діють від 1-од. товару. Це вигідно, адже оптові ціни можуть бути нижче за роздрібні до 20%.

Для отримання спеціальних умов необхідно зробити декілька простих кроків:

  • Завантажити мобільний додаток програми лояльності FOZZY;
  • Звернутися в інформаційний центр в гіпермаркеті для формування заявки;
  • очікувати на відповідь упродовж 5-ти робочих днів.

Військовослужбовцям, котрі хочуть взяти участь у програмі підтримки, необхідно мати при собі один з наступних документів:

  • Військовий квиток, у якому є відмітки про перебування на службі на момент звернення;
  • Довідку про призив на військову службу;
  • Наказ або довідку про зарахування до списків військової частини.

Для волонтерських організацій ми пропонуємо скористатись програмою лояльності для юридичних осіб.

Інші деталі партнерської програми можна оглянути за посиланням: https://fozzyshop.ua/content/719-partnerska-programa-dlya-volonteriv-ta-vijskovikh

Для наших гостей, які роблять покупки у гіпермаркетах ми пропонуємо скористатись сервісом доставки — замовляйте продукти на сайті fozzyshop.ua

Доставка продуктів та необхідних товарів додому — це дуже вигідно, адже ви не витрачаєте час на блукання по супермаркетах, усе необхідне можна придбати в одному місці, ще й за доступними цінами.

FOZZY щодня доставляє продукти кур’єрами у таких містах як Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Рівне та Кременчук. Зони доставки можна оглянути у розділі “Оплата і доставка” на інтерактивній карті.

Навіть якщо гіпермаркету немає у вашому місті, ви можете замовити доставку для себе або для рідних, обравши метод доставки поштовим сервісом “Нова пошта” в будь-яку точку України.

Авжеж, ми не відправимо поштою продукти, які швидко псуються: молочні продукти, м’ясо, фрукти, овочі та хліб.

Вигідні ціни вже чекають на вас у FOZZY, завітайте та купуйте досхочу.