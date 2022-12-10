Росія намагається отримати більше озброєння, відтак підтримка Іраном російських військ, ймовірно, зросте в найближчі місяці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Іран став одним із головних військових спонсорів Росії. За даними британських розвідників, підтримка Іраном російських армійців, ймовірно, зросте вже найближчими місяцями, Росія планує отримати більше зброї, зокрема сто балістичних ракет.

Натомість Росія, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні відносини щодо оборони.

Крім того, у Міноборони Великої Британії зазначили, що Росія, ймовірно, витратила значну частину власних запасів балістичних ракет малої дальності “Іскандер”, які несуть 500-кілограмову боєголовку на відстань до 500 км.

“Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, швидше за все, використає їх для продовження та розширення кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України”, – підсумували у британській розвідці.

Зазначимо, що раніше у розвідці Великої Британії заявили, що Москва відновила атаки іранськими БПЛА, оскільки отримала від Тегерану нову партію безпілотників.

“Ці події ще належить перевірити, але ймовірно, що Росія вичерпала свої попередні запаси кількох сотень Shahed-131 і 136s і тепер отримала поповнення”, – наголосили розвідники.