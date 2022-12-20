Прем’єр-міністр Ріші Сунак, відповідаючи на запитання про його відношення до війни в Україні та звіти про "огляд у стилі Goldman Sachs" щодо підтримки Києва Великою Британією, порадив довіряти його діям, не чуткам з преси.

Про це інформує Sky News.

За інформацією ЗМІ прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав розпорядження проаналізувати хід війни в Україні. В британському уряді побоюються, що такий крок може призвести до уповільнення надання допомоги Україні.

Я б не обов’язково зачитувався повідомленнями преси. Подивіться на мої дії, – наголосив він натомість.

Сунак також нагадав, що перший закордонний дзвінок, який він зробив після вступу на посаду, був президенту України Володимиру Зеленському і що його перша двостороння закордонна поїздка була саме в Україну.

Окрім цього, він зауважив, що “зобов’язався зберегти або збільшити військову підтримку Україні в наступному році”, після участі в саміті Об’єднаних експедиційних сил у Латвії 19 грудня.

Звичайно, ми будемо продовжувати підтримувати Україну, я думаю, що ми всі хотіли б бачити, щоб Україна успішно відбивала російську агресію. І важливо, щоб ми також розвивали підтримку в умовах, які ми бачимо на полі бою. І це те, що я хочу робити, – пояснив глава британського уряду.

Стало відомо, що Велика Британія має намір оголосити про новий великий артилерійський пакет для України.

У листопаді Сунак заявив, що збереже і збільшить військову підтримку України наступного року. Допомога зокрема охоплюватиме системи ППО.