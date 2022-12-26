Триває триста шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби росіяни здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові РФ і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, тоді як на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому — намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни обстріляли райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це — Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

У пресслужбі підтвердили, що 24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

Окрім цього, 25 грудня на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 – пораненими. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу.

Водночас росіяни продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній. Зокрема в населеному пункті Біловодськ Старобільського району Луганської області проходять лікування до 300 поранених “вагнерівців”. Окрім того, в Первомайську, на території так званого “військового шпиталю” на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут.

У Генштабі також попередили, що у населеному пункті Токмак Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.